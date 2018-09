Kelemen Hunor INTERVINE in conflictul din PSD - Liderul maghiar cere o remaniere de URGENȚA in Guvernul Dancila

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunţat, vineri, că Uniunea aşteaptă o remaniere în fruntea Ministerului Educaţiei, spunând că o colaborare cu actualul ministru va fi imposibilă şi că încrederea în acesta nu există, scrie Mediafax.

Kelemen Hunor a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă la Cluj-Napoca, la finalul şedinţei Consiliului Permanent al UDMR, că ministrul Valentin Popa a luat două decizii în ultimele trei săptămâni cu care UDMR nu a fost de acord, reclamând faptul că Uniunea nu a fost consultată.

„Articolul introdus de ministrul Educaţiei în august în ordonanţa simplă şi care dă un răspuns la problemele învăţării limbii române în şcolile cu predare înlimba maternă a fost un pas greșit, o greşeală uriaşă, a fost acțiunea singulară a ministrului. Nu există nici un argument profesional şi politic pentru a susţine o astfel de schimbare. Trebuie anulat acest articol şi am cerut OUG, nu trebuie să lăsăm așa lucrurile. Ministrul, prin faptul că s-a supărat, că s-a gândit la o soluţie neprofesională, a creat o problemă politică. O altă chestiune este legată de UMF Târgu Mureş, joi a apărut o HG care recunoaşte comasarea Universităţii <> cu UMF. Ar fi fost corect ca, pe baza parteneriatului între UDMR şi coaliţia de guvernare, să ne spună că va dura, ministrul nu ne-a consultat şi ne-a pus într-o situație delicată. În condiţiile când ministrul de două ori în trei săptămâni a făcut gesturi cu care nu am fost de acord şi nu am fost consultaţi, considerăm că acum colaborarea cu ministrul Educaţiei va fi imposibilă şi cerem şi așteptăm o remaniere în fruntea Ministerului Educației”, a spus Kelemen.

Întrebat ce va face UDMR dacă PSD nu va da curs solicitării de remaniere a lui Valengtin Popa, Kelemen Hunor a subliniat că aşteaptă rezolvarea poblemei cu OUG, care este o chestiune politică şi nu are nicio legătură dacă ministrul vrea sau nu vrea.

„Vom vedea ce se va întâmpla, nu am discutat cu nimeni de la PSD sau ALDE. Este o situaţie extrem de neplăcută, din punctul nostru de vedere încrederea în ministrul Popa nu există”, a conchis liderul Uniunii