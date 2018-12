Keseru a marcat un gol pentru Ludogoret in campionatul Bulgariei

Formatia CSU Craiova s-a impus, joi seara, in deplasarea de la Chiajna, scor 3-1 cu Concordia. Partida a fost ultima din...

Ține-mă de mână, prietenă, Prieteni n-am și nu-mi place atingerea dușmăniei lor. Știu, sunt momente care ne-au apropiat Și ne apropie, Am făcut, ca pe niște fructe înzăpezite, copii, Trupurile au trecut unul prin celălalt, Dar mâinile noastre, cele care au urcat muntele, Ținându-se strâns, su ...

Lucian Sova sustine ca a trimis spre publicare ordinul de ministru care i-a infuriat la culme, in urma cu cateva luni, pe transportatorii de persoane, determinandu-i sa intre in greva.

Narcisa Guță trece printr-o transformare de proporții în ultima vreme, și nu ne referim la operațiile estetice pe care și le-a făcut, ci la schimbarea întregului ei stil. (Ia-ți mașina visurilor tale în doar câteva luni!) Se poate spune că fosta soție a lui Nicolae Guță s-a pocăit: ține întreg postul, merge cu regularitate la biserică și […] The post Narcisa lui Guță s-a pocăit, iar noi avem filmări de ultimă oră! appeared first on Cancan.ro.