Kilograme de aur la gatul romilor veniti la racla Sfintei Parascheva! Bratarile cu BMW si Mercedes se poarta in acest an - FOTO

Parada modei a trecut la un alt nivel in acest an! Unde poti arata mai usor lumii kilogramele de aur pe care le detii daca nu la marea prezentare de moda "Sfanta Parascheva" din Iasi?! Probabil asta este mentalitatea romilor veniti pentru a se inchina la racla Sfintei Parascheva. De subliniat este faptul ca acesti romi nu sunt doar niste artisti in ale "fashion-ului", dar sunt si trendsetteri, lansand noua moda: Bratari cu BMW si Mercedes. Grabiti-va acum pentru a va procura din timp aceste accesorii pentru ca sunt in editie limitata!