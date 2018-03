Kim Jong-Un s-a intalnit cu o delegatie a Coreei de Sud

FLOAREA-DE-COLŢ. Subiect frecvent, indeobste cunoscut de toti drumetii, floarea de colt nu este mai putin ravnita pe cat de cunoscuta a devenit in timp. Citește mai departe...

In luna februarie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 585.679 de castiguri in valoare totala de aproximativ 88,66 milioane lei (peste 19 milioane de euro), potrivit unui comunicat remis ŞTIRIPESURSE.RO.Citeşte şi: ALERTĂ - Codrin Ştefănescu ÎŞI PIE ...