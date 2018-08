Kim Jong-Un, scrisoare pentru Donald Trump referitoare la denuclearizarea Peninsulei Coreene

Kim Jong Un si Donald Trump google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Kim Jong-Un i-a trimis lui Donald Trump o scrioare miercuri, scrisoare ce reprezina continuarea discutiilor avute recent cu privire la denuclearizarea Peninsulei Coreene, a anuntat joi Casa Alba. "Corespondenta in desfasurare intre cei doi lideri are ca obiectiv continuarea discutiilor avute la summitul din Singapore si promovarea angajamentelor asumate in declaratia comuna SUA-RPDC", a declarat joi purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, intr-un comunicat. Trump i-a multumit joi lui Kim Jong-Un pentru ca returneaza ramasitele soldatilor americani ucisi in Razboiul din Coreea, adaugand ca este nerabdator sa il intalneasca 'in curand' din nou pe lid ...