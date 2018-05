Klaus Iohannis: A inceput asaltul asupra Justitiei din partea PSD

Klaus Iohannis

Presedintele Klaus Iohannis va sustine o declaratie de presa, miercuri, la ora 12:30, la Palatul Cotroceni, anunta Administratia Prezidentiala.



Nu au fost insa anuntate temele pe care le va aborda seful statului.



Klaus Iohannis a sustinut si vineri o declaratie de presa in care i-a cerut demisia premierului Viorica Dancila, pentru ca nu face fata pozitiei de prim-ministru. Mai mult, seful statului a afirmat ca ii retrage increderea premierului.





- Astazi, despre Legile Justitiei. Dar haideti sa ne amintim cum am ajuns aici.



- A inceput asaltul asupra Justitiei din partea PSD. La inceputul anului PSD au venit cu acea ibfama ordonanta 13. Acea infama ordonanta am reusit sa o oprim impreuna. Mii de romani au iesit in strada.



- Asaltul s-a mutat in Parlament si se cere promulgarea acestor legi. Nu putem sa asistam pasiv la o rescriere din mers a Constitutiei. Reforma justitiei este contestata de organizatiile magistratilor si trezeste ingrijorarea partenerilor straini



- Intregul pachet a fost adoptat intr-o saptamana. Au urmat 4 luni in care au fost necesare corecturi.



***********



Presedintele Klaus Iohannis a invitat-o, vinerea trecuta, pe Viorica Dancila la Palatul Cotroceni, pentru a discuta despre conflictul dintre Guvern si BNR si subiectul plecarii premierului in Israel.



Dupa ce Viorica Dancila a refuzat sa se prezinte la intalnire, seful statului a sustinut o declaratie de presa in care a spus ca premierul nu si-a respectat juramantul depus la preluarea mandatului.



Potrivit sefului statului, Viorica Dancila a preferat sa execute ordinele venite de la partid, transformand Guvernul intr-o vulnerabilitate.



"In luna ianuarie, doamna Dancila spunea asa: Jur sa-mi daruiesc toata puterea si priceperea pentru propasirea spirituala si materiala a poporului roman, sa respect Constitutia si legile tarii, sa apar democratia, drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, suveranitatea, independenta, unitatea si integritatea teritoriala a Romaniei. Este juramantul pe care il depunem noi.



Asta inseamna si ca se respecta principiul colaborarii loiale. Doamna Dancila a preferat sa execute ordinele venite de la partid.



Avand in vedere acestea, eu retrag increderea acordata doamnei Dancila. Pot sa trag o concluzie, doamna Dancila nu face fata pozitiei de prim ministru al Romaniei si transforma Guvernul intr-o vulnerabilitate. Solicit demisia doamnei Dancila din functia de prim-ministru al Romaniei", a declarat seful statului.

