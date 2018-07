Klaus Iohannis a promulgat legea. Ce patesc romanii care stau la bloc si au datorii la intretinere

Klaus Iohannis a promulgat, astazi, noua lege a asociatiilor de proprietari. Aceasta aduce o serie de modificari pentru proprietari si pentru chiriasi.

O modificare importanta este aceea ca li se permite asociatiilor de proprietari sa puna ipoteca pe apartamentele romanilor care au datorii la intretinere.

Printre modificari se numara:

- cei care vor dori sa vanda locuinta nu vor putea face asta daca au datorii mai vechi de 3 luni si care depasesc valoarea salariului de baza minim brut (1.900 lei, in 2018). In acest caz, asociatia de proprietari va fi obligata sa solicite notarea in cartea funciara a acestor debite.

- asociatia va avea o ipoteca legala asupra apartamentelor si asupra bunurilor mobile din acestea, pentru sumele restante la plata.

Amenzi pentru cei care refuza accesul in locuinta

O modificare prevede ca vor fi sanctionati cu amenzi cei care nu vor permite accesul in locuinta in caz de reparatii de urgenta. Si in legea actuala exista obligatia ca proprietarul sa permita accesul in apartamentul sau in caz de reparatii/lucrari sau in caz de urgenta, dar noua lege a asociatiilor de proprietari prevede o amenda in cazul refuzului.

Aceasta va fi cuprinsa intre 500 si 3.000 de lei si poate fi aplicata de politia locala, primari ori imputerniciti lor. Legea clarifica si largeste si sfera celor carora trebuie sa le permita accesul. Acestia sunt: presedintele asociatiei sau un membru al comitetului executiv, administratorul si persoana calificata sa realizeze lucrarile. Anuntarea modificarilor la locuinte.

Totodata, modificarile de apartament pentru care este necesara o autorizatie de construire vor trebui aduse la cunostinta asociatiei de proprietari. Astfel, orice schimbare a suprafetei construite sau utile trebuie comunicata in cel mult 30 de zile de la incheierea lucrarilor. O amenda de la 200 la 1.000 de lei va fi aplicata proprietarilor, daca acest lucru nu este respectat. Amenzi intre 500 si 3.000 de lei sunt prevazute si pentru cei care vor pune in pericol integritatea structurala a condomniului sau a altor apartamente sau care vor afecta buna functionare a instalatiilor aferente.

