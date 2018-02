Klaus Iohannis a PROMULGAT o lege importanta: Armata poate incepe INZESTRAREA

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru realizarea "Capabilităţii de sprijin de foc indirect" aferentă programului de înzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bătaie mare", anunţă Administraţia Prezidenţială.

Legea are ca obiect de reglementare realizarea "Capabilităţii de sprijin de foc indirect" aferente programului de înzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bătaie mare", pentru a contribui la descurajarea unei agresiuni împotriva României şi articularea unui răspuns adecvat la provocările actuale şi viitoare ale mediului de securitate.



"Se aprobă realizarea 'Capabilităţii de sprijin de foc indirect' aferentă programului de înzestrare 'Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bătaie mare', prin atribuirea de către Guvernul României Guvernului Statelor Unite ale Americii a contractelor de stat de tip Letter of Offer and Acceptance - LOA specifice Programului Foreign Military Sales - FMS pentru achiziţionarea a trei sisteme cu câte 18 instalaţii de lansare fiecare, incluzând, dar fără a se limita la acestea, muniţia, elemente de comandă, control, senzori, suport logistic, mentenanţa, echipamente criptografice şi cu regim special, precum şi a serviciului de instruire a personalului la toate nivelurile necesare", prevede legea.



Fondurile necesare realizării acestor achiziţii vor fi asigurate în bugetul Ministerului Apărării Naţionale.



"Ministerul Apărării Naţionale gestionează sumele în valută aferente achiziţiilor prevăzute la art. 1 lit. a), prin cont analitic deschis pe numele acestuia în cadrul contului de valută al Ministerului Finanţelor Publice deschis la Banca Naţională a României. Soldul contului respectiv, înregistrat la sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar, se reportează în anul următor şi se va utiliza în scopul finanţării costurilor aferente realizării obiectivului menţionat la art. 1", mai stipulează actul normativ.



Un alt articol al legii prevede că Ministerul Apărării trimite personal militar pentru îndeplinirea unor misiuni în afara teritoriului naţional în conformitate cu contractele încheiate în baza acestui act normativ.