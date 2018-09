Klaus Iohannis a strans gunoaiele dintr-o padure (galerie foto)

Împreună cu tinerii de la Let's Do It, Romania!, în efortul lor de a păstra natura fără gunoaie și deșeuri. România este o țară extraordinar de frumoasă, însă doar prin implicarea fiecăruia dintre noi, prin voluntariat, putem să o facem mai curată, este mesajul postat pe pagina de Facebook a preşedintelui, alături de câteva imagini.

a participat astăzi la o acţiune de strângere a gunoiului alături de membrii mişcării Let's Do It, Romania! Acţiunea a avut loc în pădurea din Cernica, judeţul Ilfov.

Pe 15 septembrie, voluntarii români vor stânge deşeurile sub sloganul „Let`s Do It, Romania!”

Sursă foto: Facebook/ Klaus Iohannis