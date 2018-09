Klaus Iohannis a suspendat ședința CSAT. Rectificarea bugetara este blocata

Rectificarea bugetară este blocată în continuare, în urma ședinței de marți a CSAT în care nu s-a dat aviz pentru tăierea fondurilor unor servicii secrete. Președintele Klaus Iohannis a anunțat că a suspendat ședința CSAT până când Guvernul va reveni cu un nou proiect de rectificare bugetară. „Nu s-a putut obține consens, unanimitate și nu The post Klaus Iohannis a suspendat ședința CSAT. Rectificarea bugetară este blocată appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.