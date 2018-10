Klaus Iohannis, absent de la reuniunea CE privind Brexit, dar, mai devreme, turist in parcul arheologic din Pompei

Borcea a ajuns de urgența la spital! Fostul acționar de la Dinamo e pe mana medicilor de la Floreasca Cristi Borcea a fost văzut în urmă cu puțin timp la Spitalul Floreasca, după ce s-a vehiculat în ultima perioadă că starea lui de sănătate ar fi avut serios de suferit după perioada de detenție. Apropiatii afaceristului au ţinut să explice care a fost motivul pentru care Cristi Borcea a ajuns la spital. “În acest […] The post Borcea a ajuns de urgență la spital! Fostul acționar de la Dinamo e pe mana medicilor de la Floreasca appeared first on Cancan.ro.

Vladimir Putin tuna și fulgera: "Vor muri fara a avea timp macar pentru a se cai" Rusia va utiliza arme nucleare doar ca ripostă la un atac, astfel că responsabilitatea pentru această „catastrofă mondială" va aparţine celor care au iniţiat conflictul, afirmă preşedintele Vladimir Putin, în timp ce ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, vrea măsuri pentru evitarea războiului. Vladimir Putin a lăudat, joi, în cursul unui formul internaţional desfăşurat în […]

Chinezii vor o „Luna artificiala” pentru a inlocui iluminatul stradal Oraşul Chengdu din sudul Chinei plănuieşte să îşi lanseze un satelit, cunoscut şi ca „lună artificială”, în ...

Kinga Sebestyen, abdomen de fier și corp de zeița! Cate kilograme are la 44 de ani, deși are probleme grave de sanatate Kinga Sebestyen arată incredibil de bine la cei 44 de ani ai săi, iar cea mai recentă ședință foto vine să confirme acest lucru. Cea care a făcut fenomenul Kangoo Jumps celebru în Româna și în multe țări europene se poate lăuda cu un corp perfect, fără urmă de celulită, un abdomen plat, cu pătrățele, […]

Intra Gabriela Firea in opozitie cu majoritatea din CGMB? Primarul Capitalei acuza o intelegere Basescu-Dragnea pentru a-i fi respinse proiectele Gabriela Firea a declarat că proiectele din cadrul CGMB nu sunt votate din cauza unor „jocuri de culise” instrumentate de către Liviu Dragnea şi fostul preşedinte Traian Băsescu. Primarul general a spus că Dragnea i-ar fi chemat pe unii consilieri şi le-ar fi cerut să nu mai voteze proiectele PMB.

Cei trei titani ai capitalismului, in topul companiilor responsabile pentru poluarea cu plastic O operaţiune la scară mondială de colectare de deşeuri organizată de coaliţia Break Free From Plastic a realizat un clasament al companiilor care poartă cea mai mare responsabilitate pentru poluarea cu plastic, scrie Le Figaro.

Beatrice Tudor, deputat PSD: Daca ar fi lucrat la privat, Klaus Iohannis ar fi fost dat astazi afara Președintele Klaus Iohannis ar fi trebuit ieri să participe la ședința informală a Consiliului European să reprezinte România. Nu a mai ajuns pentru că a preferat să facă o vizită în calitate de turist la orașul antic Pompei. Referindu-se la această situați inadmisibilă și absurdă, deputatul PSD, Be ...

Klaus Iohannis a participat la Consiliul European: Ce precizari a facut despre migrație și Brexit Preşedintele României, Klaus Iohannis, a participat la reuniunea Consiliului European de toamnă, de la Bruxelles, în marja căreia a avut loc și Summitul Euro în format extins.Discuțiile șefilor de stat și de guvern s-au concentrat pe procesul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeană, prob ...

Efectele noilor norme BNR pentru credite. Calculele ratelor maxime in functie de veniturile familiilor care se imprumuta Cine are in plan sa-si cumpere o casa sau masina cu credit bancar ar trebui sa se grabeasca. De la anul, s-ar putea sa n...