Klaus Iohannis continua razboiul nervilor. Inca analizeaza remanierea Guvernului

Premierul Viorica Dăncilă a explicat, joi, că a discutat cu președintele Klaus Iohannis despre situația blocajului de la nivelul Guvernului. Potrivit Vioricăi Dăncilă, Klaus Iohannis a spus că încă analizează remanierile propuse de PSD și până săptămâna viitoare nu va oferi niciun răspuns. În acest context, Viorica Dăncilă a anunțat că Guvernul va sesiza Curtea