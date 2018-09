Klaus Iohannis da o lovitura dura pentru sute de firme romanesti! Risca sa nu poate participa la targurile internationale

Klaus Iohannis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan Radu Oprea sustine ca 170 de companii romanesti risca sa rateze prezenta la 15 mari targuri internationale, unde si-au rezervat standuri, si-au facut toate pregatirile de participare si spera sa obtina contacte viabile de posibili parteneri externi, pentru ca se intarzie rectificarea bugetara. Aceasta a fost trimisa inapoi la Guvern de catre Presedintele Klaus Iohannis pe motiv ca nu s-a putut obtine consensul in privinta taierilor de bugete in zona securitatii nationale. In acest context Stefan Radu Oprea tine sa ii reaminteasca presedintelui Iohannis ca “ firmele au planuri de afaceri bazate pe prezenta la targuri, au efectuat ...