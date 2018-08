Klaus Iohannis, despre Kofi Annan: Eforturile sale de a reforma ONU nu vor fi uitate

Rabla 2019. Ce schimbari apar in programul Rabla de anul viitor Rabla 2019. Se întrevăd schimbări în programul Rabla de anul viitor. Cei ce vor dori să beneficieze de ajutorul de la stat pentru înlocuirea mașinii vechi în 2019 ar putea fi obligați să ducă la casat numai mașini cu inspecția tehnică periodică (ITP) valabilă.

Adevaratul motiv pentru care unele persoane leșina cand vad sange Unele persoane leșină când văd sânge, chiar dacă se află într-un mediu sigur, precum cabinetul medicului în care li se recoltează analize. Iată de ce.

Germania deschide usile imigrantilor din afara UE Guvernul de la Berlin urmeaza sa ia o decizie cu privire la o propunere de relaxare a legislatiei privind imigratia, cu obiectivul de a facilita accesul lucratorilor calificati din afara Uniunii Europene care doresc sa vina in Germania, tara ce se confrunta cu o criza a fortei de munca specializate.

Dan Petrescu, victorie mare in China in fata unei candidate la titlu Trupa condusa de Dan Petrescu in China, Guizhou Zhiceng, a obtinut doar a doua victorie de cand romanul a ajuns pe banca tehnica din Asia, in fata unei grupari care lupta la titlu in acest sezon.

Catalin Ivan susține ca propunerea de excludere a PSD din S&D va fi dezbatuta in toamna Europarlamentarul Cătălin Ivan vine cu noi precizări despre inițiativa excluderii PSD din grupul socialiștilor europeni. ...

A aflat ca sufera de cancer, dupa ce a postat o fotografie banala pe internet. „M-am simțit ridicol. Nu am crezut ca se va ajunge aici" Jean Taylor, în vârstă de 53 de ani, a fost șocată să afle că unghiile sale, care aveau un aspect neobișnuit, ascundeau o boală gravă. Femeia a aflat că suferă de cancer pulmonar, după ce a postat pe Facebook o fotografie cu unghiile sale. Îndemnată de fiica sa să ceară un sfat medical, femeia a

Fostul secretar general al ONU, Kofi Annan, a incetat din viața Kofi Annan, fostul secretar general al ONU, a murit la vârsta de 80 de ani după ce a fost bolnav pentru o scurtă perioad ...

Carmen de la Salciua și-a facut de cap! A avut curajul sa experimenteze asta: "Doamne, senzații tari" Carmen de la Sălciua este o femeie liberă, artista se află în plin proces de divorț cu soțul ei, Culiță Sterp, și preferă să experimenteze tot felul de lucruri noi, alături de prieteni. Recent, Carmen s-a dat parapanta, nu singură și acompaniată de alți doi colegi de breaslă, Celia și Karym. „Experienta cu parapanta… Doamne!

Kofi Annan, o viata dedicata Natiunilor Unite Kofi Annan, decedat sâmbătă la vârsta de 80 de ani, a fost o personalitate care a marcat semnificativ evoluţia Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), pe care a condus-o timp de zece ani şi a reuşit să se afirme din această poziţie ca vedetă a diplomaţiei mondiale, se arată într-un comentariu publicat ...