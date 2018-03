Klaus Iohannis, despre legile justiției: Ar fi pacat, dupa atatea discuții, dupa atata scandal, sa avem niște legi proaste

ShareTweet Președintele Klaus Iohannis a fost întrebat ce are de gând în legătură cu legile justiției, după ce acestea au trecut din nou de Parlament și mai multe asociații de magistrați i-au solicitat să sesizeze Comisia de la Veneția sau să retrimită actele normative la CCR sau din nou, la Parlament. „Am luat act de aceste lucruri. Pot să-i asigur pe toți cei care mi-au scris că mă bucur că mi-au scris, dar sunt conștient de pârghiile constituționale pe care le am. Legile Justiției încă nu au ajuns la mine. Nu au ajuns instituțional, la președinte. În momentul în care vor ajunge la mine, o să fac o declarație pe această temă, cum văd calitatea legilor, ce pași trebuie făcuți. Cred că trebuie să plecăm de la premisa dacă tot am umblat atât de mult la aceste legi și dacă Parlamentul, cu demersurile pe aceste legi ale justiției, a creat cel mai mare scandal public pe care l-a creat Parlamentul României vreodată, măcar acum, pe final, să facem în așa fel încât aceste legi să le aducem într-o formă care este bună pentru România. Ar fi păcat, după atâtea discuții, după atâta scandal, să avem niște legi proaste. Eu prefer să căutăm metode pentru ca în final, cu tot parcursul care a fost foarte discutabil, să avem totuși niște legi cu care putem să mergem înainte”, a răspuns Iohannis, potrivit stiri.tvr.ro ShareTweet