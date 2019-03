Klaus Iohannis, etichetat 'leneșul de la Cotroceni' - Liviu Dragnea a rabufnit: 'Am alocat cea mai mare suma pentru sanatate din istoria Romaniei'

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminică, la Călăraşi, că sunt bani pentru investiţii în programe pentru sănătatea românilor, însă aceste sume vor putea fi accesate imediat după ce "leneşul de la Cotroceni" va semna bugetul de stat pe acest an.

"Am început să investim în infrastructura medicală şi acum trebuie să investim în programe pentru sănătatea românilor şi o să le vedeţi imediat după ce leneşul de la Cotroceni va semna bugetul de stat ca România să înceapă să se dezvolte şi în acest an. Cea mai mare sumă pentru sănătate din istoria României este alocată în acest an. De ce? Pentru că avem bani, pentru că am pus sănătatea pe primul loc", a afirmat Dragnea, la Conferinţa judeţeană a PSD Călăraşi pentru alegerea conducerii organizaţiei, conform agerpres.ro Liderul PSD a folosit din nou eticheta "leneşul de la Cotroceni" pentru preşedintele Klaus Iohannis, când a vorbit despre nivelul de investiţii în programele de dezvoltare din zona rurală.

"Sunt judeţe unde banii pe aceste proiecte au ajuns mai mulţi la liberali. Aşa s-au împărţit, pentru că nu s-au împărţit politic. Şi cu toate acestea, îl vedem pe leneşul de la Cotroceni care spune că programul de dezvoltare locală cuprinde bani pentru clientela politică. Păi primarii PNL sunt clientela noastră politică?", a afirmat Dragnea.

În altă ordine de idei, Dragnea a spus că PSD poate câştiga alegerile europarlamentare dacă nu se va mai vorbi de dezbinare, pentru că social-democraţii au rezistat în ultimii ani la cele mai "nenorocite atacuri îndreptate împotriva unui partid politic în România".



"Eu cred că nu ar trebui să fie complicate aceste alegeri, dar pentru asta fiecare dintre noi nu trebuie să mai vorbească despre dezbinare, pentru că noi nu suntem dezbinaţi, suntem un partid care are atâta forţă, care a rezistat în aceşti doi-trei ani de zile la cele mai nenorocite atacuri îndreptate împotriva unui partid politic în România, şi asta este în principal datorită dumneavoastră", a subliniat şeful social-democraţilor.



El s-a referit şi la unii lideri judeţeni care "nu au mai ştiut ce înseamnă partidul".



"Au fost unii lideri judeţeni care au ştiut ei cum e mai bine, au avut însă o singură problemă, ei nu au mai ştiut ce înseamnă partidul. Când s-au dus în judeţ, în organizaţie să întrebe nu mai ştiau pe unde să scoată cămaşa. Dacă noi reuşim să facem ceea ce am făcut în momentele importante, să spunem oamenilor adevărul, să comunicăm cu ei şi să înţeleagă ce se întâmplă cu adevărat în România, să-I facem să înţeleagă că, într-adevăr, merită mai mult, vom câştiga aceste alegeri cu toţi lătrăii care sunt acum afară şi huiduie", a încheiat Liviu Dragnea.