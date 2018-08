Klaus Iohannis, fata in fata cu George Maior, dupa ce Ministerul de Externe a anuntat ca il convoaca pe ambasadorul Romaniei in SUA pentru explicatii/ Catre diplomati: Nu este admisibil sa facem pasi inapoi in ceea ce priveste statul de drept

Maria Ghiorghiu, premoniție sumbra: “Prieteni dragi, vor curge multe lacrimi. Va fi o adevarata catastrofa!” Maria Ghiorghiu a făcut o nouă premoniție îngrijorătoare. Ea și-a anunțat cititorii că urmează o tragedie, la doar câteva săptămâni după accidentul din Genova, unde un pod s-a prăbușit. Clarvăzătoarea a anunțat că un dezastru similar urmează să se producă în perioada imediat următoare. „În această după amiază, în timp ce scriam aici pe blog, […] The post Maria Ghiorghiu, premoniție sumbră: “Prieteni dragi, vor curge multe lacrimi. Va fi o adevărată catastrofă!” appeared first on Cancan.ro.

Ce poze sexy iși face Bianca Dragușanu! Cum iși etaleaza blondina corpul perfect Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai sexy mămici din România. Chiar și după ce a devenit mamă, superba blondă și-a păstrat silueta de manechin. Înaltă, zveltă, dar cu forme demențiale, fosta prezentatoare de la „Te vreau lângă mine" știe să își pună în valoare toate calitățile. Pe rețelele de socializare, vedeta postează diverse fotografii […]

Vasile Blaga ii taie craca de sub picioare lui Orban: ce județe-cheie vrea sa ii sufle EXCLUSIV SURSE Surse din interiorul Partidului Național Liberal au transmis, în exclusivitate pentru PSnews.ro, informații de culise de ...

Remus Borza iși face partid bazat pe meritocrație: apel la milioane de romani Fostul deputat ALDE, Remus Borza, a făcut un anunț marți, 28 august, printr-o postare pe blogul său în care anunță că es ...

Oups! Alexia Eram a dat tot din casa! Și-a auzit parinții cand faceau sex. Andreea Esca s-a inroșit toata. Ce replica a dat prezentatoarea de știri Alexia Eram, o adolescentă extrem de simpatică și populară, a făcut-o pe Andreea Esca să roșească. De curând, Alexia s-a apucat de vlogging, așa că face tot felul de clipuri amuzante pe care le postează pe Youtube. Așa se face că într-unul din vlogguri, adolescenta s-a gândit să facă un „am-n-am challenge" cu mama ei. […]

Verdict Socant: Pesta porcina africana nu mai poate fi oprita decat printr-o masura extrema Pesta porcină africană nu poate fi oprită decât dacă statul ia toţi porcii din micile gospodării şi îi duce în ferme conduse de profesionişti. Este opinia unui mare crescător de porci din judeţul Brăila care a pierdut zeci de mii de animale din cauza virusului agresiv.

Iohannis anunta ca pozitia Romaniei in privinta statutului Ierusalimului este neschimbata Preşedintele Klaus Iohannis a spus, marţi, la Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române, că poziţia României în privinţa statutului Ierusalim nu s-a schimbat, deşi Guvernul a anunţat în luna mai intenţia de a muta sediul ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim.

Iohannis ii traseaza Guvernului Dancila obligatiile cu privire la presedintia Consiliului UE Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, în faţa şefilor misiunilor diplomatice, că Guvernul are obligaţia să se asigure că din exercitarea preşedinţiei Consiliului UE, România va avea de câştigat în raport cu partenerii externi.

Klaus Iohannis, ferm pe poziții in scandalul Ambasadei de la Ierusalim: Poziția Romaniei nu s-a schimbat Președintele Klaus Iohannis a spus, marți, că poziția României în privința statutului Ierusalim nu s-a schimbat, deși Guvernul a anunţat în luna mai intenţia de a muta sediul ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim.”Toate liniile mari de acțiune, menționate și în anii trecuți, rămân valabile, ...