Klaus Iohannis, in Bulgaria: ”Ultimul cuvant il voi avea eu, conform Constitutiei”

Klaus Iohannis

Presedintele Klaus Iohannis a declarat inaintea summit-ului european care are loc astazi in Sofia ca in prezent are loc o evaluare a posibilitatii mutarii ambasadei Romaniei in ierusalim, insa ca ”ultimul cuvant” il va avea el, conform Constitutiei.

Precizarile sefului statului vin la scurt timp dupa ce premierul Viorica Dancila a declarat ca la intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis a discutat, printre altele, si despre o platforma de consultare cu privire la posibilitatea mutarii Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.

”Eu sunt de acord sa fie luate in considerare toate aspectele. Este bine sa stim unde stam. De acolo se va lua o decizie si ultimul cuvant, conform Constitutiei, il voi avea eu. Dar n-am decis niciodata in chestiuni importante si chiar mai putin importante pentru Romania fara sa fiu informat. Un decident care se trezeste vorbind intr-o tara straina fara sa cunoasca toate datele problemei greseste profund. Nu am de gand sa gresesc in aceasta chestiune.” - a spus Iohannis, aflat in Bulgaria.

Sinteza declaratiilor presedintelui Klaus Iohannis:

- Cred ca noi avem o rezolutie care este destul de clara, nu a semnalat nimeni acum nevoia unei noi declaratii. La granita cu Fasia Gaza au fost destule victime, dar nu s-a discutat despre chestiunea mutarii ambasadei.

- Se va merge pe linia pastrarii acordului nuclear cu Iranul.

- Se va continua discutia cu reprezentantii SUA, se va cauta o solutie, fara a fi sub presiune, noi suntem parteneri, in asa fel incat toate partile sa fie satisfacute.

- Stiti bine ca am avut o discutie, am discutat pe aceste teme si concluziile au fost in comunicatele scrise.

- In chestiunea politicii externe colaborarea nu este optionala, este obligatorie. Romania va fi puternica numai in masura in care va vorbi pe o singura voce in chestiuni de politica externa.

- Aceste discutii trebuie sa se desfasoare in Romania, intre noi, si nu in fata publicului global.

- In privinta informarii ar fi bine sa mai citeasca legea.

- Eu sunt de acord sa fie luate in considerare toate aspectele. Este bine sa stim unde stam. De acolo se va lua o decizie, si ultimul cuvant il voi avea eu, conform Constitutiei. Un decident care se trezeste vorbind intr-o tara straina fara sa aiba toate detaliile problemei greseste profund.

- Daca vad ca lucrurile merg prost este obligatia mea sa atrag atentia, sa convoc la discutii si asa mai departe. Acesta este lucrul pe care-l fac. Daca celor de la PSD nu le place sa le arate cineva oglinda este posibil.

- Evident ca da (daca isi mentine decizia privind demisia preierului Viorica Dancila - n.red.).

- Eu m-am referit strict la demisie. Daca cineva se uita la filme cu mafioti este decizia sa.

- Pana si ideea aceasta este profund toxica si contraproductiva. Noi, romanii, am ales si Uniunea Europeana si Statele Unite. De cate ori voi avea ocazia voi sublinia importanta ambelor relatii.

Joi, la Summitul Uniunea Europeana - Balcanii de Vest, sefii de stat si de guvern vor dezbate subiecte de interes comun, precum conectivitatea, securitatea si fenomenul migratiei.

Conform Administratiei Prezidentiale, in prima sesiune, presedintele Iohannis va sublinia importanta proiectelor in domeniul conectivitatii, in infrastructura, energie si retelele digitale, intrucat acestea au capacitatea de a creste convergenta intre Uniunea Europeana si regiunea Balcanilor de Vest.

In acest context, el va sustine acordarea unui sprijin sporit strategiilor macro-regionale, cum ar fi proiectele dezvoltate sub egida Strategiei UE pentru regiunea Dunarii.

In cadrul celei de-a doua sesiuni cu tema “Abordarea provocarilor comune”, Klaus Iohannis va pleda pentru acordarea unei atentii sporite intaririi statului de drept si luptei impotriva coruptiei.

De asemenea, presedintele se va pronunta pentru cresterea investitiilor in Educatie, ca unul dintre cele mai eficiente mijloace pe termen lung pentru realizarea unui spatiu comun de securitate, mai spune Presedintia.

