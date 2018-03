Klaus Iohannis, in carți pentru președinția Consiliului European. Pe cine ar avantaja retragerea de la Cotroceni?

ShareTweet Numele presedintelui Klaus Iohannis este luat in calcul la Bruxelles pentru pozitia de viitor presedinte al Consiliului European, pozitie ocupata in prezent de Donald Tusk, fost premier al Poloniei, sutin mai multe surse politice, potrivit HotNews.ro. Conform acestora, nu este clar daca presedintele Iohannis este interesat de aceasta pozitie, insa in mod cert se bucura de sustinerea oficialilor europeni care au si inceput sa pregateasca terenul acceptarii presedintelui Iohannis pentru pozitia de presedinte al Consiliului. Intrebata care este pozitia presedintelui in legatura cu o eventuala candidatura la presedintia Consiliului European, Administratia Prezidentiala nu a raspuns solicitarii Hotnews.ro “Daca Michel Barnier, negociatorul sef al Comisiei Europene pentru Brexit, va ajunge seful Comisiei Europene in 2019, cele mai mari sanse la sefia Consiliului European le are Klaus Iohannis”, au explicat sursele citate. Aceste doua pozitii sunt de regula negociate politic din timp iar rezultatul final al acestor negocieri ar putea fi cunoscut undeva la inceputul anului viitor, au mai explicat pentru HotNews.ro sursele citate. Mandatul lui Tusk expira in decembrie 2019. Mandatul presedintelui Consiliului European este de 2 ani jumate cu o prelungire aproape automata pentru al doilea mandat. Donald Tusk este presedinte al Consiliului European din decembrie 2014. Aceasta pozitie este negociata in principal in functie de numele care va ocupa functia de presedinte al Comisiei Europene. Daca viitorul sef al Comisiei provine din vestul Europei, atunci viitorul presedinte al Consiliului merge la una din tarile central sau est europene. Nu este o regula scrisa, ci o cutuma pentru a mentine un echilibru in interiorul UE. Or, dintre actualii sefi de stat si de guvern din Estul Europei, nu sunt foarte multe nume care s-ar putea califica la presedintia Consiliului. “Printre putinii contracandidati posibili se numara presedinta Lituaniei, Dalia Grybauskaitė, care este foarte cunoscuta si apreciata in Consiliu, fiind prezenta acolo in calitate de sef de stat de aproape zece ani”, au explicat pentru HotNews.ro sursele citate. Lituania este insa o tara mica, iar avantajul presedintelui Klaus Iohannis ar fi ca vorbeste fluent cele trei limbi de baza in UE: germana, franceza si engleza. Romania ar urma sa preia din ianuarie 2019 presedintia UE, un alt posibil atu in favoarea candidaturii lui Iohannis la sefia Consiliului European. Daca ar accepta pozitia de candidat la presedintia Consiliului European, Klaus Iohannis ar trebui sa reconsidere candidatura la functia de sef al statului in 2019. Presedintii Consiliului European se aleg dintre fostii sefi de stat sau de guvern din UE. Pe cine ar avantaja politic în România retragerea candidaturii pentru Cotroceni a lui Klaus Iohannis? ShareTweet