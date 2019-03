Klaus Iohannis intentioneaza sa organizeze un referendum in aceeasi zi cu alegerile europarlamentare

„Am inceput sa analizez impreuna cu echipa mea de la Cotroceni cum ar fi daca as convoca un referendum fix pentru data alegerilor europarlamentare. La inceput am fost putini relativ entuziasti, eu si alti 2-3, dar am reusit sa conving mai mult. Lucram deja intens la asta, analizam datele, variantele. Eu sunt aproape hotarat sa convoc referendum”, a declarat Klaus Iohannis.

Președintelea declarat marți, în cadrul unei dezbateri, că intenționează să organizeze un referendum în aceeași zi cu alegerile europarlamentare.„S-a vorbit mult despre referendum si am spus in mai multe randuri ca lucrurile trebuie evaluate din mai multe puncte de vedere. Uneori, dorinta este una, putinta este alta. Nu am vrut sa convoc referendum doar sa ne aflam in treaba si sa nu participe lumea”, a precizat președintele României.Klaus Iohannis a menționat că nu se mai pot accepta persoane condamnate în funcții publice.