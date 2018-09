Klaus Iohannis, la Adunarea Generala a ONU: "Este necesar sa explicam ca ne confruntam cu amenintari grave la adresa securitatii"

Klaus Iohannis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, miercuri, interventia nationala in cadrul dezbaterilor celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a ONU care se desfasoara la New York. „Avem datoria sa explicam mai bine care sunt provocarile actuale la adresa pacii, echitatii si sustenabilitatii societatilor noastre si sa vorbim mai mult despre rolul jucat de ONU in abordarea acestora. Este necesar sa explicam ca ne confruntam cu amenintari grave la adresa securitatii, ca terorismul trebuie sa primeasca un raspuns coordonat la nivel global, ca proliferarea armelor de distrugere in masa si mijloacele lor de livrare raman amenintari existentiale pentru securitatea globala. Evidentierea acestora este necesa ...