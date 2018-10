Klaus Iohannis le-a intors spatele șefilor de state UE la discuțiile despre Brexit. FOTO

Președintele Klaus Iohannis a absentat, miercuri seară, de la discuțiile pe tema Brexitului, ținute la Bruxelles, cu participarea șefilor de stat sau de guvern din ţările Uniunii Europene. Potrivit unei fotografii postate pe contul de Twitter al președinteului Parlamentului European, Antonio Tajani, scaunul rezervat României la masa rotundă la care s-au purtat discuțiile era gol. Potrivit The post Klaus Iohannis le-a întors spatele șefilor de state UE la discuțiile despre Brexit. FOTO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.