Klaus Iohannis pierde teren! Calin Popescu Tariceanu este primul in sondaje

calin popescu tariceanu si klaus iohannis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Centrul de Sociologie Urbana si Regionala - CURS a dat publicitatii datele privind celui de al II-lea sondaj de tip OMNIBUS in Municipiul Bucuresti. Cercetarea va fi facuta din doua in doua luni pe un esantion reprezentativ de 1067 de respondenti pe baza de interviuri fata in fata la domiciliul acestora. Este a II-a cercetare de acest tip si s-a desfasurat in perioada 21 februarie - 11 martie 2019. Topul este dominat in continuare de presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, cu 31%,iar presedintele Klaus Iohannis a recuperat considerabil si a ajuns la cota 29%. A inceput summitul liderilor locali si regionali ai Partidului Popular European. Klaus Iohannis este invitatul PNL ...