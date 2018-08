Klaus Iohannis, prima reacție in scandalul 'M*UIE PSD'. Acuzații DURE la adresa Poliției Romane

BREAKING: Doua avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit in zbor si s-au prabusit, la Suceava Două avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit în aer, sâmbătă, la Frătăuţii Vechi, judeţul Suceava, în timpul unor zboruri de antrenament, iar apoi s-au prăbuşit în afara pistei. Unul dintre piloţi este inconştient, potrivit reprezentanţilor ISU Suceava.

Iohannis le da indicații liberalilor: 'Fiti hotarati! Construiti-va un program politic solid. Nu așteptați o campanie electorala' Klaus Iohannis a afirmat, sâmbătă, că este nevoie de 'o alternativă raţională' în locul actualei guvernării, context în care a punctat că PNL trebuie să fie un partid unit, puternic şi solid. /* (c)AdOcean 2003-2017, SomaSocial_ro.stiripesurse.ro.@ Article Plac ...

Guvernul a aprobat proiectul de hotarare privind construirea unei sali de sport la Turda Turda va avea o sală de 3.520 de locuri după ce Guvernul a aprobat în ultima şedinţă proiectul de hotărâre privind ridicarea acestei arene, potrivit Mediafax.”Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Public ...

Horia Tecau va reveni in circuitul profesionist cu ocazia turneului ATP de la Toronto dupa o accidentare Tenismanul din Constanța, Horia Tecău va reveni în circuitul profesionist cu ocazia turneului ATP World Tour Masters 1.000 de la Toronto, dotat cu premii totale de 5.315.025 dolari, care va debuta pe 6 august, informează Agerpres.ro. Tecău va face din nou pereche cu olandezul Je ...

Accident aviatic in judetul Suceava. Doua avioane s-au ciocnit in zbor si s-au prabusit. Pilotii, grav raniti Un grav accident aviatic a avut loc astăzi în județul Suceava, în zona Frătăuții Vechi în timpul unor zborori de antrenament. Purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată a declarat pentru ZIUA de Constanța că 2 avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit în z ...

Iohannis, dezlanțuit: Oameni care iși expun poziția anti-PSD sunt luați in plina zi de Poliție Președintele Klaus Iohannis a criticat acțiunea de ”neimaginat” a autorităților în cazul numerelor de înmatriculare anti-PSD ale unui român din Suedia. Citește mai departe...

Klaus Iohannis: Avem un guvern irational si ireal. Un politician pe nume Dragnea a pus mana pe Guvern si Parlament Klaus Iohannis a atacat in termeni duri partidul de guvernare, PSD, despre care a spus ca a incaput pe mainile lui Dragnea, la fel ca Guvernul si Parlamentul, pentru a destructura justitia in scop personal. Nu a fost indulgent nici cu Viorica Dancila, un premier irational si ireal si a condamnat act ...

Elicopter prabușit in Rusia! Cel puțin 18 persoane au murit Cel puțin 18 persoane sunt considerate decedate, după ce un elicopter rusesc s-a prăbușit sâmbătă în orașul Krasnoyarsk din Rusia, la aproximativ 180 de kilometri de orașul Igarka, relatează BBC. Ministerul de Urgențe din Rusia a transmis printr-un comunicat că elicopterul MI-8 s-a prăbușit la ora locală 10:20, la aproximativ 180 de kilometri de orașul […] The post Elicopter prăbușit în Rusia! Cel puțin 18 persoane au murit appeared first on Cancan.ro.

Angajatul unei spalatorii din Oradea a gasit 13.000 de euro uitați intr-o mașina și i-a predat proprietarului! Cum a fost recompensat Mai există și astfel de oameni! Angajatul unei spălătorii auto din Oradea a găsit 13.000 de euro, pe care șoferul i-a uitat în mașină. Acesta i-a predat banii proprietarului, spunând că a învățat de la părinți un lucru important: „Să nu iei niciodată ce nu este al tău”. Numele tânărului este Stelian Chirică și are are […] The post Angajatul unei spălătorii din Oradea a găsit 13.000 de euro uitați într-o mașină și i-a predat proprietarului! Cum a fost recompensat appeared first on Cancan.ro.