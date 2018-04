Klaus Iohannis: Romania are in NATO, de un deceniu și jumatate, cea mai solida garanție de securitate a sa

ShareTweet Președintele Klaus Iohannis a transmis, duminică, un mesaj cu ocazia sărbătoririi Zilei NATO în România. Iată textul mesajului, potrivit unui comunicat al Administrației Naționale: „Ziua NATO reprezintă, pentru România, un moment special, cu o dublă semnificație: aniversăm 69 de ani de la semnarea, la 4 aprilie 1949, a Tratatului de la Washington, actul de înființare a Alianței Nord-Atlantice și, totodată, 14 ani de la aderarea, în martie 2004, la cea mai puternică Alianță politico-militară din istorie. Vocaţia pro-occidentală a țării noastre a primit, la acel moment, o confirmare fără echivoc. România a devenit oficial membru cu drepturi depline în cadrul familiei de națiuni care îşi ghidează prezentul şi construiesc viitorul pe baza valorilor libertăţii, democraţiei şi statului de drept, precum și a intereselor de securitate și apărare comune. NATO a dovedit, de-a lungul timpului, că are capacitatea de a se adapta și de a evolua, caracteristici esențiale pentru o organizație care acum se confruntă cu ameninţări multiple, aflate într-o continuă dinamică. Ca reacție la schimbările mediului de securitate internațional, în anul 2014, la Summitul NATO din Țara Galilor, au fost decise măsuri de întărire a capacității operaționale a Alianței. Doi ani mai târziu, la Summitul NATO de la Varșovia, s-a conturat necesitatea de a continua adaptarea Alianței, efortul central fiind constituit de consolidarea posturii de descurajare și apărare. S-a decis atunci proiectarea unei prezențe înaintate a NATO pe Flancul Estic, concentrată în România și regiunea Mării Negre, pe dimensiunea sudică a flancului, respectiv în Polonia și țările baltice, pe dimensiunea nordică. România a fost și este în continuare parte activă a acestor demersuri, ca aliat responsabil și de încredere. Am înființat Brigada Multinațională Sud-Est de la Craiova, structură NATO care și-a dovedit deja eficiența în exerciții multinaționale de amploare anul trecut, și participăm cu militari în Polonia, în cadrul grupului de luptă condus de Statele Unite ale Americii. Țara noastră a devenit un pilon de stabilitate regional, iar pentru a ne consolida acest statut este nevoie ca procesul de adaptare permanentă să continue. Suntem și rămânem angajați alături de aliații noștri în teatrele de operații, cum este cel din Afganistan, precum și în structurile de comandă și în centrele de pregătire ale Alianței, iar contribuţiile noastre sunt foarte apreciate. România va continua să își respecte angajamentele privind alocarea celor 2% din PIB sectorului apărării și dezvoltarea de capabilități, precum și contribuția națională la misiuni, operații și activități, conform dezideratului aliat de împărțire echitabilă a responsabilităților („Burden sharing”). Aceste angajamente şi eforturi sunt în interesul direct al României, care este astfel mai bine apărată, dar reprezintă şi o contribuţie valoroasă la întărirea relaţiei transatlantice. Summitul NATO, care se va desfășura anul acesta la Bruxelles, va fi un nou reper important în procesul de adaptare a Alianței la provocările și amenințările actuale de securitate. După progresele înregistrate în implementarea măsurilor agreate la Varșovia pentru Flancul Estic, următorul pas firesc îl constituie asigurarea coerenței măsurilor aliate pe acest Flanc, de la Marea Baltică la Marea Neagră, în cadrul posturii de descurajare și apărare a NATO. Cu acest prilej, România va susține cu tărie sporirea, în continuare, a rolului NATO în combaterea terorismului, dar şi dezvoltarea cooperării între NATO și Uniunea Europeană, în deplină complementaritate. Conjugarea efortului celor două organizații în domenii de interes comun va conduce fără îndoială la creșterea securității europene și euroatlantice. Ca parte a celei mai puternice și eficiente Alianțe de apărare colectivă din istorie, România are în NATO, de un deceniu și jumătate, cea mai solidă garanție de securitate a sa. La mulți ani, NATO! La mulți ani, România !”. ShareTweet