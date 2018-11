Klaus Iohannis s-a dezlanțuit la adresa Puterii: 'Infractori, ca penali nu mai am voie sa spun'. Atac fara precedent la adresa PSD

Președintele Klaus Iohannis s-a dezlănțuit marți, lansând atacuri în rafală la adresa liderului PSD, dar și la adresa Guvernului Dăncilă.

„Am fi putut fi mult mai bine pregătiți (c.n. pentru preluarea președinției Consiliului UE), cum am fi putut să avem o clasă politică mult, mult mai bună fără infractori, că penali nu mai am voie să spun, și am fi fost în poziția de a folosi o fereastră de oportunitate pentru dezvoltarea României, pentru calea noastră europeană pe care ne-o dorim. N-a fost să fie. Ăștia au fost aleși, ăștia conduc Guvernul și Parlamentul. Așa este în democrație. Cel care este ales, acela conduce. Dar în toată această învolburare, care arată o politică de foarte proastă calitate, pot să spun că avem unde și un punct care îmi dă o oarecare speranță, în domeniul politicilor europene și în domeniul pregătirii pentru președinția Consiliului UE. Cel puțin până acum s-a colaborat între președinție și guvern, între președinție și cei de la Bruxelles și cred că vom reuși chiar și în aceste condiții foarte dificile să arătăm că putem construi o președinție rezonabilă”, a spus Klaus Iohannis.