Klaus Iohannis, SOMAT sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi: Se cere interventia CCR - 'ar fi ABSURD si neconstitutional'

Scandalul din Justiţie ia amploare. Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a cerut revocarea şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi. Preşedintele Klaus Iohannis nici nu se gândeşte să răspundă acestei cereri, dar un fost judecător CCR îl somează pe şeful statului.

Citește și: Scandal de proporții la TVR: O cunoscută prezentatoare a fost dată în judecată

În direct la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Toni Greblă spune că Iohannis e obligat să o revoce pe Kovesi şi că are doar 30 de zile la dispoziţie pentru a da decretul. Dacă nu, CCR trebuie să intervină şi se poate ajunge la suspendarea preşedintelui. "Preşedintele a jurat şi să apere Constituţia. Are o responsabilitate deosebită. Trebuie să se pronunţe asupra cererii de revocare a ministrului Justiţiei. Are obligaţia să se pronunţe în 20 de zile.

Citește și: Mugur Isărescu, avertisment de ultimă oră: “Se poate ajunge ca unii oameni să nu mai dea banii înapoi!”

La procedura de revocare rolul central îl are ministrul Justiţiei. Preşedintele are rolul doar să ia act de cererea de revocare. Trebuie să procedeze conform cererii înainte de ministrul Justiţiei. Dacă revocarea poate şi trebuie să o facă prin decret, nu văd prin ce act poate respinge cererea de revocare. Nu poate fi decret, ar fi absurd şi neconstituţional. Dacă nu o va revoca, sunt create toate condiţiile pentru existenţa unui conflict de natură constituţională. După trecerea termenului de 20-30 de zile, Curtea Constituţională va putea interveni. CCR îl poate soma pe preşedinte să respecte prevederile Constituţiei. Dacă nu dă niciun răspuns, înseamnă că preşedintele nu respectă Constituţia", a spus Greblă.