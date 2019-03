Klaus Iohannis: "Sunt aproape hotarat sa convoc un referendum national pe 26 mai"

Klaus Iohannis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca este ''aproape hotarat'' sa convoace referendum national pe 26 mai, odata cu alegerile europarlamentare. "Lucram deja intens la asta, analizam datele, variantele, partea legala. Eu sunt aproape hotarat sa convoc referendum pentru data de 26 mai, cand avem alegeri europarlamentare", a spus seful statului, la dezbaterea "Presedinte sau cetatean/om politic si societate civila", organizata in cadrul Festivalului international de film documentar si drepturile omului de One World Romania. "S-a vorbit mult despre referendum si am spus ca lucrurile trebuie evaluate din multe puncte de vedere. Stiti ca vointa este una si p ...