Klaus Iohannis va sustine o declaratie de presa in cursul zilei de astazi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Klaus Iohannis, presedintele Romaniei, va sustine o declaratie de presa in cursul zilei de luni. „Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va sustine luni, 11 martie a.c., ora 17:00, o declaratie de presa, la Palatul Cotroceni”, a anuntat Administratia Prezidentiala. In acest context, amintim ca, si pe 6 martie, presedintele Klaus Iohannis a sustinut o declaratie de presa la Palatul Cotroceni. Atunci, seful statului a transmis ca va retrimite bugetul pe 2019 in Parlament pentru a fi corectat si imbunatatit. Luni, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca bugetul a fost elaborat „foarte bine” si nu poate fi modificat din cauza „mofturilor unui om care, intamplator, este presedintele Romaniei ...