Klaus Iohannis vrea o noua REVOLUȚIE: Eu am trait jumatate din viața mea cu un viitor de aur, dar a fost unul negru, l-am schimbat in 1989, cu o revoluție-VIDEO

Klaus Iohannis spune că ceea ce face PSD, care promite ”doar lapte și miere” a mai fost auzit și înainte de 1989, când românilor li se promiteau ”un viitor de aur”. Președintele spune că ceea ce se întâmplă la guvernare este ”o golăneală” și speră ca lucrurile să se repare cât de curând.

”Eu sper să se termine repede această golăneală în guvernare și să reparăm lucrurile.

Citește și: Traian Băsescu vorbește despre Rareș Bogdan:’Calitatea de a da din gură o are…’

Se schimbă legile justiției de nenumărate ori cu scopul evident de a albi dosarele unor din arcul puterii. Avem de a face cu o butaforie în domeniul infrastructurii. Ne facem că ne facem. OUG 114 duce la deraierea multor sectoare. Acest fel de a guverna în disprețul oamenilor, în disprețul economiei reale nu poate fi tolerat. Am un sentiment extrem de neplăcut de deja-vu. Vedem că lucrurile merg prost, iar ei se duc la televizor și spun că va curge lapte și miere. Eu am trăit jumătate din viața mea cu un viitor de aur, dar a fost unul negru, l-am schimbat în 1989, cu o revoluție. Ei spun că alții sunt vinovați, străinii multinaționalele, eu. Partea mea de vină pot să o iau, am și eu o vină, dar instrumentul de remediere e la Guvern, nu la președinte.

Ei fac dictatura majorității, ea vine dintr-o democrație care nu funcționează bine. Nu trebuie să spui eu fac ce vreau pentru că am câștigat alegerile, ci eu fac ce pot. Eu nu am auzit așa ceva de la pesediști. Avem de-a face cu pervertirea statului și a regulilor democratice. Asta e foarte grav.

Citește și: Salarii colosale, fără studii superioare! Iată unde puteți câștiga până la 30.000 de lei

Cred că s-au făcut greșeli pe parcurs în privința politicienilor care au fost promovați, și s-au făcut și într-o parte și în alta. La Opoziție există voința de a face lucrurile mai bine, poate nu există știința, dar la asta lucrăm, la asta se lucrează. Nivelul dezbaterii din Parlamente e într-o zonă care nu ne bucură. E evident că dacă folosești puterea ca să îți speli dosarele penale, să alimentezi clica proprie, ca să te menții la putere se pierde dialogul. Oameni de bună credință din opoziție nu știu cum să reacționeze. Dacă vin cu un discurs pregătit, nu prea penetrează, nici în Parlament, nici în media. Dacă unii țipă ca descreierații, unul cu un discurs coerent și logic nu poate fi auzit.”, a declarat Klaus Iohannis.

Citește și: Bomba a fost aruncată:’România s-ar putea retrage din proiectul…’ .