Knock out! Un boxeur heavyweight i-a rupt maxilarul unei mascote, live la TV - VIDEO

KO Deontay Wilder, un boxeur profesionist american, i-a rupt maxilarul unei mascote in spatele careia se afla un barbat nevinovat, live pe canalul spaniol ESPN. In timp ce-si promova viitoarea lupta cu Tyson Fury, supranumit Gypsy King, in direct la ESPN, "Bombardierul de bronz" i-a aplicat un croseu de dreapta mascotei care tocmai intrase in platou, iar rezultatul a fost un knock out si un maxilar distrus. "Bombardierul de bronz", asa cum este supranumit boxeurul de categorie grea Deontay Wilder, a venit dupa incidentul dureros cu o explicatie care nu a lasat nimic la voia imaginatiei. "Cine titreaza ca nu am stiut ca e un om dincolo de mascota face clickbait". Sportivul si-a cerut scuze imediat dupa pumnul devastator, invitand persoana din spatele mascotei la lupta care va avea loc pe 1 decembrie. Daca ti-a p ...