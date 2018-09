Kovesi, a patra acțiune disciplinara la Inspecția Judiciara

Fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi, este cercetată disciplinar a patra oară de Inspecția Judiciară, de data aceasta pentru divulgarea de informații dintr-un dosar. „Inspecţia Judiciară a exercitat acţiunea disciplinară faţă de doamna Laura Codruţa Kovesi, la data faptei procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, pentru nerespectarea (…) confidențialității lucrărilor care au acest caracter, The post Kovesi, a patra acțiune disciplinară la Inspecția Judiciară appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.