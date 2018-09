Kovesi, al patrulea dosar facut de Inspectia Judiciara: Ar fi publicat probe dintr-un dosar

Doliu în muzică, după ce rapperul Donnell Robinson, cunoscut sub numele de scenă MC Overlord, a decedat. Artistul s-a stins din viață miercuri, la vârsta de 49 de ani, după ce pe toată perioada verii fusese spitalizat. Problemele de sănătate începuse cu o hernie, care a dus la mai multe operații suferite. „Am stat unul […] The post Doliu în muzică! Donnell Robinson, cunoscut sub numele de scenă MC Overlord, a decedat appeared first on Cancan.ro.