Kovesi, fata in fata cu Toader, in sedinta CSM in care se discuta revocarea sefei DNA - LIVE TEXT

Procurorul-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, vine, marti, la sedinta Sectiei pentru procurori a CSM, in care se va discuta avizul pentru solicitarea de revocare din functie. Tudorel Toader: Va multumesc ca m-ati invitat la aceasta sedinta. Sper ca aceasta dezbatere sa fie un moment al adevarului, sa prezentam lucrurile asa cum sun: si cu bune si cu rele. Raportul l-am postat pe pagina ministerului Justitiei. Dat fiind numarului celor care au accesat pagina, site-ul a cazut. Pana in prezent au fost 42000 de descarcari ale raportului. Am convingerea ca l-ati citit. Din respect pentru institutie, va rog sa fiti de acord sa prezint raportul pe diagonala, prezentarea si sublinierea a catorva aspecte semnificative din raport. Prin urmar ...