Kovesi: „Inculpatii prefera sa petreaca timp in inchisoare, dar sa nu li se ia din avere”

Laura Codruţa Kovesi, procurorul şef DNA, a declarat, la o dezbatere pe tema recuperării prejudiciilor, că în urma anchetelor DNA, în bugetul statului trebuie să intre un miliard de euro, în urma confiscării. Aceasta a mai precizat că a citit un studiu european care spunea că inculpaţii preferă să petreacă timp în puşcărie, dar să nu li se ia averea. „Experienţa din ultimii ani îmi arată că s-a reuşit, dar să vedem ce se întâmplă cu banii indisponibilizaţi. Când vorbim de recuperarea prejudiciilor, confiscarea sumelor poate duce la acest rezultat. Am citit un studiu european care spunea că inculpaţii preferă să petreacă timp în puşcărie, dar să nu li se ia averea. Lucru care pare să se confirme. În ultimii ani, din punct de vedere al legislaţiei, s-au făcut paşi importanţi, iar elementul care a făcut schimbarea a fost introducerea confiscării extinse. Probabil rezultatele nu sunt spectaculoase, dar CCR a decis că legea nu poate să producă efecte retroactive. Atât ca procuror general, cât şi ca procuror şef DNA, am considerat că recuperarea prejudiciului constitutie o prioritate. Ne-am propus să înfiinţăm un compartiment format din politişti specialişti, care are ca principală atribuţie dublarea inestigaţiei penale cu una financiară. Poate verifica conturi bancare, proprietăţi, nu doar în România, ci şi în străinătate" a spus Kovesi, potrivit realitatea.net În dosare ale DNA finalizate cu soluții definitive, instanțele s-au pronunțat cu privire la confiscarea și recuperarea de produse infracționale în sumă totală de 924,7 milioane lei.