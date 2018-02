Kovesi lauda activitatea DNA: 'Este cel mai mare numar anual de la infiintarea institutiei'

Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a declarat miercuri că procurorii au soluţionat anul trecut 3.800, reprezentând cel mai mare număr anual de la înfiinţarea instituţiei.

''DNA a avut de solutionat anul trecut peste 11.000 dosare. Desi aproximativ 100 de procurori fac investigatii efective, s-au solutionat 3.800 dosare. Este cel mai mare numar anual de la infiintarea institutiei. Nu putem solutiona intr-un an toate dosarele, avem probatorii complexe, care necesita mult timp. (...) Intr-un singur an, procurorii au audiat peste 23 de mii de persoane, o medie de 85 de persoane pe zi, si au fost studiate peste 12 milioane de documente. (...)Am avut un dosar cu peste o mie de martori si 73 de suspecti.(...) Anul 2017 a fost un an dificil pentru DNA. Au fost doi procurori revocati din DNA. Sunt cateva cazuri singulare, care nu caracterizeaza activitatea institutiei.'', a spus Kovesi.