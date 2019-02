Kovesi, 'periata' in New York Times: 'Este putin probabil ca Romania sa poata bloca numirea la Parchetul European'

Laura Codruţa Kovesi este din lăudată în The New York Times, unde jurnalistul Kit Gillet, corespondentul din România al publicaţiei americane, o prezintă ca pe o eroină a luptei anticorupţie, înconjurată de duşmani în propria ţară, în timp ce întreaga Europă o vrea în funcţia de procuror-şef al Parchetului UE.

Sub titlul "Ex-Corruption Fighter in Romania, Shortlisted for Top E.U. Job, Faces Foes at Home", New York Times prezintă aspiraţiile lui Kovesi la Parchetul European şi opoziţia cu care se confruntă în România. Publicaţia americană redă declaraţia dată de ministrul Justiţiei pentru STIRIPESURSE.RO, în care acesta s-a referit la abuzurile fostei şefei a DNA. Articolul este, în cea mai mare parte, o recapitulare, din perspectiva opoziţiei politice, a problemei corupţiei din România şi a acţiunilor PSD în domeniul justiţiei, care au stârnit proteste de stradă.

"Situaţia doamnei Kovesi se aseamănă, pe alocuri, cu situaţia lui Donald Tusk, preşedintele Consiliului European, care a fost reales în 2017 în ciuda opoziţiei puternice din partea guvernului ţării sale, Polonia.

În timpul vizitei sale în România săptămâna trecută, Gunther Krichbaum, un membru al Parlamentului German şi preşedintele Comisiei pentru Afaceri Europene, i-a cerut domnului Toader să o susţină pe doamna Kovesi, pentru că tot ceea ce a făcut a fost să lupte pentru statul de drept şi să combată corupţia.

În condiţiile în care pentru numire este necesară o majoritate a voturilor, este puţin probabil că România va puea bloca numirea doamnei Kovesi, dacă se ajunge acolo", mai notează autorul articolului din New York Times, articol care se încheie cu o declaraţia a Monicăi Macovei.