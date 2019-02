Kovesi spune ca ancheta ii va afecta candidatura - Voi merge mai departe. Nu e o coincidența. De doi ani sunt harțuita

Laura Codruta Kovesi a declarat, dupa ce a luat la cunostinta acuzatiile, ca nu este o coincidenta anchetarea ei in timpul procedurii de selectie a unui sef al Parchetului European, mentionand ca ii va afecta candidatura, insa va merge mai departe.

"Cu siguranta va fi o afectare a candidaturii pe care o parcurg, eu voi merge mai departe, ma voi prezenta la audiere in 26 februarie, pana atunci mai sunt niste etape, le voi parcurge. Nu am comis niciodata, dar niciodata, fapte penale, acuzatiile pe care le-am vazut in spatitul public aduse de un inculpat sunt pure fabulatii. Nu am avut niciun fel de atributii legate de extradarea condamntului Popa Nicolae, nu am exercitat niciun act abuziv, nu aveam atributi. Acuzatia de luare de mita e ca as fi primit eu bani pentru extradare. Sunt doua comunicate oficiale din care rezulta ca plata s-a facut de politia romana. Nu e o coincidență, de doi ani si ceva sunt hartuita, nu sunt singura, toti cei care si-au facut treaba in magistratura au aceeasi problema, sa luam exemplul presedintelui ICCJ, al unor procurori si judecatori cercetati", a declarat Laura Codruta Kovesi.