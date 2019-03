Kovesi, sub control judiciar. Fosta șefa a DNA are calitatea de inculpat

Laura Codruţa Kovesi a fost plasată sub control judiciar de către procurorii Secţiei pentru investigarea infracțiunilor comise de magistrați. De asemenea, fosta şefă DNA are rol de inculpat. The post Kovesi, sub control judiciar. Fosta șefă a DNA are calitatea de inculpat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.