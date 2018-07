Kristen Stewart va juca in al treilea film „Charlie’s Angels”, care va fi regizat de o femeie

Weekendul incepe cu vesti nu prea bune in privinta vremii. Pana sambata seara este in vigoare o atentionare de tip cod galben de furtuni valabila pentru mare parte din tara.

Deputatul PSD Vlad Bontea a anunțat, vineri, că a depus o plângere pe numele lui Mălin Bot, după ce acesta a apărut într-o fotografie postată pe Facebook însoțit de mai mulți români din diaspora care poartă steaguri inscripționate. Pe unul din steaguri scrie 'M**E PSD". Mesajul inscripționat pe dra ...

Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a declarat vineri ca, din datele pe care le are, s-au diminuat taierile ilega...

Stiai ca numerologii pot face o previziune a saptamanii in functie de data nasterii? Inainte, insa, ar trebui sa-ti calc...

Rares Iosif injunghiat in barul Seven Distribuie Tweet Facebook E-mail Cunoscutul lider al suporterilor U Cluj, Rares Iosif, a fost din nou atacat cu brutalitate in cursul serii de vineri, ...