L-a tinut ascuns 6 luni, dar noi avem primele imagini cu iubitul secret al Mariei Constantin

Dupa ce l-a tinut ascuns jumatate de an, timp in care a tot vorbit despre povestea de dragoste dintre ei, Maria Constantin si-a scos iubitul secret in lume. Cei doi sunt zilele acestea pe litoralul romanesc, desigur, in statiunea extravagantelor, unde s-au relaxat si s-au distrat atat la plaja, cat si in localurile de lux.

Maria Constantin, primele imagini alaturi de iubitul secret

Asa cum puteti observa in imaginile cu iubitul secret al Mariei Constantin, acesta si artista stau unul langa celalalt pe sezlongurile de la Nuba Beach Club din Mamaia. In varsta de 31 de ani, artista a atras toate privirile cu noua schimbare de look, dar si cu acel costum de baie intreg, dar cu o croiala provocatoare.

La un moment dat, ea a intrat in apa ca sa se racoreasca, iar iubitul secret a ramas pe plaja, cel mai probabil, ca sa aiba grija de lucrurile personale.

In urma cu aproape doua luni, Maria Constantin a vorbit despre relatia pe care o are cu barbatul cu care se iubeste in prezent.

“Am inceput o relatie in urma cu doua luni. Dar nici nu cred ca a facut prea multe. E un om normal, un om echilibrat, este tot ce am nevoie. Mai bine fapte decat vorbe. (…). Nu locuim impreuna, ne intalnim, ne vedem. Are rabdare, are rabdare. (…). Iubitul meu nu are nicio legatura cu lumea mondena.

La un moment dat, am crezut ca nu mai imi place nimeni. Voiam sa fiu singura. Ne-am cunoscut intamplator si de atunci tinem legatura. Nu ne spunem: «Te iubesc», nu am ajuns la lucrurile astea. (…).” a povestit Maria Constantin in cadrul emisiunii “Agentia VIP” la mijlocul lunii iunie.

Maria Constantin, intr-un costum de baie decupat in zona intima in vacanta cu iubitul secret

De cand a divortat, Maria Constantin e tot mai indrazneata atunci cand isi alege tinutele vestimentare. Asa s-a intamplat si astazi, pe plaja din Mamaia, unde si-a facut aparitia intr-un costum de baie intreg, dar decupat in zona intima, astfel ca a lasat la vedere mai mult… Ea a atras privirile tuturor, iar barbatii au privit-o lung si l-au invidiat pe iubitul secret al divei.

Maria Constantin a divortat de Marcel Toader la inceputul acestui an

Cei doi au decis sa se separe in toamna anului trecut si, dupa dezvaluiri explozive din mariaj, ei au semnat actele de divort in secret. Totul s-a intamplat pe 23 ianuarie 2018 la un notar de pe Calea Grivitei, iar procesul de la Judecatoria Sectorului 5 s-a anulat. Maria Constantin s-a casatorit cu Marcel Toader pe 26 septembrie 2015.

In varsta de 30 de ani, artista de muzica populara a mai fost casatorita o data, in timp ce fostul rugbist, de 54, are cinci mariaje esuate pana in prezent. Din prima casatorie, Maria Constantin are un fiu: Codrin Topata.

