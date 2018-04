L-au gasit SPANZURAT in comuna natala! Florin Calinescu, lovit de o noua TRAGEDIE!

Florin Calinescu, lovit de o noua tragedie, dupa ce Ion Sorescu, varul lui primar din partea tatalui, a fost gasit spanzurat.

Potrivit curier.ro, Ion Sorescu in varsta de 61 de ani, a fost gasit fara suflare dupa ce s-a sinucis.

Trupul neinsufletit al barbatului atarna in streang, in grajd si a fost descoperit de fiul lui. Se pare ca in trecut, barbatul ar mai fi avut tentative de suicid.

Imediat dupa descoperirea macabra facuta, Mihail fiul lui Ion Sorescu, a taiat streangul, iar apoi a sunat la 112. Din pacate, echipajul SMURD nu a putut decat sa constate decesul.

Ion Sorescu, oriinar din comuna Babana, era var cu Florin Calinescu. Mama lui Ion Sorescu era sora tatalui celebrului actor si om de televiziune.

In anul 2002, Florin Calinescu a mai trecut printr-o trageie majora, dupa ce propriul sau fiu, Luca, a fost gasit spanzurat intr-o camera de hotel din Praga.

