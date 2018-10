La 11 ani, Raisandra a devenit mega-vedeta și in Serbia! Are o voce de inger, iar tatal ei este unul dintre șefii Poliției Romane

Florica Cherecheș indica problemele acute ale sistemului de educație: Copilul trebuie sa fie in centrul acestuia! EXCLUSIV Astăzi, 5 octombrie, este sărbătorită Ziua Mondială a Educației. În România motivul de sărbătoare poate fi pus sub semnu ...

O tanara din Mureș a fost atacata de un urs. Medicii au fost nevoiți sa ii amputeze piciorul drept O tânără din Mureș a fost atacată de un urs, iar medicii au fost nevoiți, din păcate, să îi amputeze piciorul drept. Victima, în vârstă de 28 de ani, a fost atacată de animal la marginea comunei Bala. Ea a ajuns ls spital în stare foarte gravă. Din păcate, medicii nu i-au putut slava piciorul […] The post O tânără din Mureș a fost atacată de un urs. Medicii au fost nevoiți să îi amputeze piciorul drept appeared first on Cancan.ro.

Maria Ghiorghiu, profeție cutremuratoare: “Jale mare in Romania!” Celebra clarvăzătoare i-a făcut pe mulți dintre români să le îngheze sângele în vene, după ce a făcut publică una dintre cele mai recente premoniții pe care le-a avut. Maria Ghiorghiu a lansat un avertisment pe blogul său. Citește și: Maria Ghiorghiu, o nouă profeție șocantă: „Să ne rugăm pentru acești oameni care urmează a […] The post Maria Ghiorghiu, profeție cutremurătoare: “Jale mare în România!” appeared first on Cancan.ro.

Diana, fiica Lui Adrian Enache, despre eliberarea agresorului libanez: ”Imi era frica de momentul acesta”! Diana, fiica lui Adrian Enache, a vorbit într-o emisiune tv despre eliberarea celui care, în urmă cu patru ani, a agresat-o în scara blocului. În anul 2014, fata a fost atacată chiar în scara blocului unde locuia, iar agresorul a înjunghiat-o și a vrut să o violeze. Ali Kanaan, libanezul care a atacat-o pe Diana […] The post Diana, fiica Lui Adrian Enache, despre eliberarea agresorului libanez: ”Îmi era frică de momentul acesta”! appeared first on Cancan.ro.

O masina a patruns intr-o cafenea din Berlin; politia germana nu are indicii privind un act terorist Un bărbat a pătruns vineri cu maşina într-o cafenea din districtul Charlottenburg din Berlin, rănind câteva persoane, dar autorităţile afirmă că nu au indicii privind un act terorist, transmite agenţia Reuters. 'Conform primelor date ale colegilor noştri de la faţa locului, şoferul are proble ...

Vești proaste pentru bucureșteni: Cresc tarifele la calatoria cu taxiul Călătoria cu taxiul prin Bucureşti se scumpeşte cu 30 de bani la toate companiile. De la 1 noiembrie taximetriştii vor cere aproape 2 lei pe fiecare kilometru parcurs în timpul zilei şi cu minim 30 de bani mai mult în timpul nopţii. Unii operatori practică deja noile tarife, informează Digi24.ro.Pri ...

Coalitia pentru Familie, ultimul mesaj inainte de vot: Bilanțul umilințelor comandate impotriva susținatorilor Referendumului pentru casatorie După încheierea campaniei pentru Referendumul național din 6/7 octombrie 2018, Coaliţia pentru Familie face "bilanțul umilințelor comandate – demne de campania din 1946 – la care au fost supuși voluntarii campaniei și cetățenii României care au încercat să apere o definiție mai veche decât orice leg ...

Iulia Albu, atac la adresa lui Brigitte Sfat: "O pitipoanca!". Cum a reactionat fosta sotie a tenismenului Ilie Nastase Iulia Albu a criticat-o pe Brigitte Sfat pentru greselile de stil, introducand-o in categoria pitipoancelor. Fosta ...

Biroul Electoral Judetean a admis doua sesizari depuse de USR Tulcea. Despre ce este vorba Biroul Electoral de Circumscripție nr. 38 – Județul Tulcea, a admis, cu unanimitate, două sesizări depuse de USR Tulcea în privința afișajului electoral în vederea referendumului din 6-7 octombrie. Astfel, bannerele amplasate pe străzile din comuna Jurilovca (localitățile Jurilovca ...