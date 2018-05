La 19 ani avea 154 de kilograme, zece ani mai tarziu a postat o poza pe Facebook care a ajuns in ziare! Nimeni nu crede ca e tot el! A fost nevoit sa vina cu dovezi. Iata cum arata tanarul acum, multi zic ca e imposibil!

sam google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In 2008 Sam Rouen avea doar 19 ani, cantarea 154 de kilograme si a participat la un concurs de tip reality show numit ,,Cel mai mare dolofan”, el a fost castigatorul editiei iar pana la sfarsitul emisiunii a pierdut 71 de kilograme. Din fericire Sam a continuat drumul sanatos pe care il incepuse, astfel ca zece ani mai tarziu el a uimit o lume intreaga devenind pompier si avand conditia fizica a unui atlet. La zece ani de la acea emisiune el a postat o fotografie de tipul ,,inainte si dupa”, iar oamenii au fost pur si simplu socati. ,,Nu eram sigur daca sa postez aceasta poza. Am zis, insa, ca s-au intamplat foarte multe evenimente in 10 ani. Tot ce stiu este ca am avut niste oameni minunati langa ...