„La 21 de ani m-am angajat si aveam un sef de 46, proaspat divortat. Proveneam dintr-o familie foarte saraca si cu un tata betiv. Ca sa nu-mi pierd jobul, am fost nevoita sa ma culc cu el. Doar ca eram virgina..” De neimaginat ce i-a facut barbatul

„Am avut o aventura cu seful meu, cu 25 de ani mai in varsta" Probabil ca cei care vor citi confesiunea mea, desi anonima, ma vor judeca. Dar nu mi-e teama pentru ca am reusit sa trec peste. O scriu aici ca pe un gest terapeutic. Cred ca nu sunt singura care a avut o aventura cu seful si as vrea sa expun aceasta experienta ca sa fie si alte fete constiente de ceea ce li se poate intampla. Am avut acum 15 ani o aventura cu seful meu si chiar daca nu a fost morala treaba asta, eu azi nu o mai regret. Am invatat o lectie dura, dar pretioasa. Si anii de terapie m-au facut sa inteleg de ce am ajuns acolo, desi nu voiam. Aceasta intamplare din viata mea are toate caracteristicile unui „pacat". Cel putin asa ...