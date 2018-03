La 28 de ani de la executia sotilor Ceausescu, o noua dezvaluire schimba tot ce s-a crezut: “In 23 decembrie…"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Unul dintre cele mai mari mistere legate de ultimele zile din viata lui Nicolae Ceausescu se refera la fiolele care i-au fost trimise fostului presedinte in cazarma de la Targoviste, in decembrie 1989. Ceausescu era diabetic, iar in momentele de dupa Revolutie, aflat la Targoviste, el primise doua fiole de insulina, pentru tratament. Liderul PCR a refuzat tratamentul, iar ulterior, s-a spus ca in cele doua fiole se afla otrava care trebuia sa-i aduca sfarsitul, inainte de proces. Profesorul Iulian Mincu, medicul care il mai tratase pe Ceausescu si in aprilie 1989, a lamurit misterul. Profesorul Iulian Mincu fusese chemat, in aprilie 1989, la un consult, deoarece echipa de medici care il trata pe Ceausescu era depasita de evol ...