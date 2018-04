La 40 de ani, a decis sa faca public adevarul despre mama ei. Din cauza meseriei pe care o avea, Andreea Raicu a ramas cu traume foarte puternice. Cu ce se ocupa femeia

Andreea Raicu

Fosta vedeta de televiziune Andreea Raicu a avut perioade grele de depresie. Despre ce a dus-o in acel punct a facut ea declaratii.

Andreea Raicu, in varsta de 40 de ani, a acordat un interviu pentru Pro TV, in care a facut declaratii despre perioada sa de depresie.

Andreea Raicu a explicat din ce cauza a ajuns sa sufere de depresie.

“Ambii parinti au avut un rol. Mama care avea o influenta asupra mea in zona creativa si in zona asta de a performa tot timpul si imi spunea ca tot ceea ce fac trebuie sa fie impecabil, fara greseala si ireprosabil. Sunt cele trei cuvinte pe care cred ca nu o sa le uit niciodata, iar tatal meu imi spunea ca tot timpul trebuie sa fiu foarte desteapta ca altfel o sa rada lumea de tine si ca nu exista “nu pot” si “nu stiu”. A spune “nu stiu” inseamna ca esti prost si cumva am crescut cu aceste lucruri si evident ca au inceput sa puna presiune pe mine din ce in ce mai mult pe masura ce cresteam“, a declarat Andreea Raicu.

„Am facut foarte multa psihoterapie si am citit mult si am vrut sa inteleg ce se intampla cu mine. Nu se poate sa ai toate lucrurile astea pe care oricine si le doreste si totusi sa nu fii fericit. Am suferit foarte mult ca mama nu era acasa in perioada copilariei, pentru ca era insotitoare de bord si plecarile ei au lasat niste traume foarte puternice. Imi era foarte dor de ea cand eram mica si nu era si asta mi-a influentat foarte mult viata si vesnic am avut aceasta teama de abandon“, a mai spus ea.

„Dupa care am inceput sa fac terapie si din cauza presiunii pe care am simtit-o din partea presei, nu eram obisnuita.. Am avut la un moment dat o relatie cu o persoana cunoscuta si atunci presiunea a fost extraordinar de mare si a fost o perioada in care oriunde ma duceam era cineva in spatele meu, un aparat de fotografiat, cineva care voia sa stie ceva despre viata mea. Voiam sa ramana doar a mea (…) Am plans foarte mult, foarte mult, ingrozitor de mult cred ca la un moment dat nici nu mai aveam lacrimi sa mai plang“, a incheiat Andreea Raicu.

Elena Lasconi a vorbit, la Interviurile Libertatea LIVE, despre campania „Rataciti in sine. Depresia, boala mileniului!”, pe care a demarat-o impreuna cu Stirile Pro Tv. Jurnalista a primit confesiuni din partea oamenilor obisnuiti, dar si de la vedete despre care se credea ca duc o viata lipsita de probleme.

