La 5 ani de la moartea mamei Monicai Gabor, scenariul s-a repetat: „S-a intamplat ceea ce nu ne doream niciunul dintre noi”

La cinci ani de la moartea mamei Monicai Gabor, o noua tragedie aproape ca a lovit, intr-un scenariu care se aseamana periculos de mult cu cel care i-a curmat viata Veronicai. In urma cu cateva saptamani, un bucurestean a fost lovit de un bolovan desprins de pe versantul de la Polovragi, informeaza stirilekanald.ro.

Bolovanul s-a desprins in apropierea intrarii in pestera Polovragi, acelasi loc unde a murit si mama Monicai Gabor, intr-un scenariu parca tras la indigo. Din fericire, barbatul bucurestean cazut victima a instabilitatii versantului s-a ales doar cu rani in zona fetei. Acesta a fost la un pas sa reproduca tragedia din 2013.

„Am inteles ca in zona se lucra cu un compactor la drumul ce trece pe langa pestera si acele vibratii ar fi generat alunecari de pietre, mai ales in aceasta perioada cu ploi si teren instabil. Persoana ranita ar fi fost avertizata anterior de un paznic de la pestera, dar avertizarile au fost ignorate si s-a intamplat ceea ce nu ne doream niciunul dintre noi”, a declarat Gheorghe Epure, promarul din Polovragi, pentru gorjeanul.ro.

