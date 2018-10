La 60 de ani, aceasta planta m-a ajutat sa imi recapat vederea, mi-a detoxifiat colonul si mi-a eliminat grasimea din ficat

Nu este deloc usor sa iti mentii sanatatea, intrucat aceasta se degradeaza odata cu trecerea timpului, iat organele nu mai functioneaza corespunzator. In ficat se acumuleaza grasimi, iar acest lucru duce la aparitia mai multor boli.

Sfecla rosie te poate ajuta in aces caz. Aceasta leguma poate sa elimine grasimea din ficat, sa readuca vederea si sa te scape de constipatie. De asemenea, sfecla rosie accelereaza circulatia sanguina si ofera energie pentru intreaga zi.Leguma contine betaina si tripofan, care ajuta in caz de stres.

Sfecla rosie lupta impotriva radicalilor liberi si amelioreaza starea generala de sanatate, fiind bogata in antioxidanti si avand efecte antiinflamatoare. Iata o salata delicioasa pe care o poti consuma zilnic.

Ingrediente: 2-3 sfecle rosii / Ulei de masline / Sare / 2 cepe / Otet

Preparare:

Se fierbe sfecla in apa cu putina sare si apoi se taie marunt. Se taie si ceapa si se amesteca cu sfecla, iar apoi se adauga sare, otet si ulei de masline. Se lasa salata sa stea o ora si apoi se poate consuma. Salata va detoxifia colonul si va imbunatati vederea. Trebuie sa incluzi sfecla in alimentatia ta!

BONUS: Aceasta planta ne poate imbunatati vederea – chiar daca am trecut de 70 de ani !

Intrebarea de milioane de dolari – de ce cheltuim mii de lei pe an pentru lentile scumpe si ochelari de vedere, atunci cand va puteti imbunatati vederea intr-un mod sanatos si natural, pentru doar o mica parte din aceasta suma?

Cred ca stim cu totii ca multi oameni din intreaga lume au probleme majore cu ochii lor.

Din pacate, daca sunteti unul dintre ei, atunci esti, probabil, obosit sa mergi la medicul oftalmolog si sa cheltui o gramada de bani pe ochelari nu? Ochii nostri impun aceste substante nutritive pentru a functiona optim: Vitaminele A, C, E, si minerale, cum ar fi cuprul si zincul sunt esentiale pentru vederii.

Antioxidantii, inclusiv beta-caroten, luteina, zeaxantina si, protejeaza macula de arsurile solare. Ia-acesti antioxidanti de la galbenusuri de ou, ardei galben, dovleac, cartofi dulci, si morcovi.

Observati orice modele de culoare aici? Cercetarile actuale arata ca consumul de legume galbene si verzi va poate ajuta la prevenirea generarii maculara legata de varsta, o cauza principala de orbire. Alimentele bogate in sulf, cisteina, si lecitina ajuta la protejarea lentilei ochiului de la formarea cataractei. Alegeri excelente includ usturoiul, ceapa si caperele. Afine-antocianin, struguri si fructe de padure goji au proprietati antioxidante si antiinflamatorii, care pot ajuta la imbunatatirea vederii.

DHA este un acid gras care se gaseste in peste de apa rece, cum ar fi somonul salbatic, sardinele, macroul si codul. DHA ofera un suport structural membranelor celulare pentru a stimula sanatatea ochilor. Ochelarii tai pot ajuta sa vezi mai bine, dar ei nu vor imbunatati vederea. Si, de asemenea, ar trebui sa stii ca viziunea ta se va agrava daca nu abordezi radacina problemei. Asa cum am spus, nu ar trebui sa fiti ingrijorat, pentru ca avem raspunsul corect pentru tine.

In acest articol va vom arata cum sa faceti cel mai puternic remediu acasa si pentru a va imbunatati vederea!

Veti avea nevoie de urmatoarele ingrediente: 100 g suc de aloe / 500 g nuci zdrobite / 300 g miere de albine / Suc de lamaie (3-4 lamai)

Indicatii: Iata ce trebuie sa faceti – este foarte simplu!

Trebuie doar sa se amestecati si sa puneti toate ingredientele in blender. Se amesteca pana cand veti obtine un amestec omogen si frumos.

Nota: asigurati-va ca se spala frunzele cu apa fiarta racita.

Cum sa-l utilizati?

Ar trebui sa consumati acest amestec de trei ori pe zi, 1 lingura. – 30 de minute inainte de toate mesele principale.

Consumati-l continuu, pana cand vederea ta se imbunatateste. Ar trebui sa stii, de asemenea, ca acest remediu uimitor este un puternic nutrient. Aceasta va consolida intregul corp si va imbunatati sanatatea dumneavoastra, in general. Asigurati-va ca pastrati acest remediu in frigider si folositi-l in urmatoarele 10 de zile!

Si, fii atent, pentru ca sucul de aloe vera poate provoca probleme, daca suferiti de aceste conditii de sanatate: boala renala acuta, tulburari gastrointestinale, ultimul trimestru de sarcina, procese inflamatorii ale organelor genitale feminine, boli cardiovasculare, tuberculoza si hemoroizi. Si aloe vera nu trebuie sa fie mai veche de 3 ani.

