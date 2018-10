La 89 de ani opereaza de 4 ori pe saptamana si nu are de gand sa se pensioneze. Faceti cunostinta cu cel mai in varsta chirurg din lume!

Alla Ilyinichna Levushkina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ea este Alla Ilyinichna Levushkina, considerata cel mai in varsta chirurg din lume. Avand o inaltime de doar 1.40, aceasta opereaza de 5 ori pe saptamana, cocotata pe un scaun pentru a avea cea mai buna vizibilitate asupra pacientilor ei. De-a lungul unei cariere de 67 de ani, aceasta are peste 10.000 de operatii la activ si nu are de gand sa renunte. Aceasta povesteste ca medicina nu a fost prima ei optiune, ci geologia, insa dupa ce a citit un roman despre medici, s-a inscris la Institutul Medical din Moscova. Alla s-a specializat in proctologie, un domeniu care se ocupa cu afectiunile intestinului si problemele rectale. Nu s-a casatorit niciodata si nu are copii, insa locuieste intr-un ...